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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Назван самый безопасный регион на Урале

22 января 2024, 12:38
По данным рейтинга «РИА Новости», Средний Урал занял 21-е место среди регионов, имеющих низкий уровень преступности. Внутри Уральского федерального округа Свердловская область оказалась самой безопасной.

В 2023 году на каждые 10 тысяч жителей Свердловской области приходилось 117,2 преступления, что меньше на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 30,7 на 10 тысяч человек, пишет ИА «УралПолит.ru».

В список самых некриминальных уральских регионов также попали Югра и ЯНАО. В то же время, Челябинская область стала самой преступной в регионе, где число преступлений на 10 тысяч жителей составило 180,8. По всей России самым безопасным регионом стала Чечня, а наибольший уровень преступности был зафиксирован в Коми, Карелии и Алтае.

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