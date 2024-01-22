Назван самый безопасный регион на Урале

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В 2023 году на каждые 10 тысяч жителей Свердловской области приходилось 117,2 преступления, что меньше на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 30,7 на 10 тысяч человек, пишет ИА «УралПолит.ru».
В список самых некриминальных уральских регионов также попали Югра и ЯНАО. В то же время, Челябинская область стала самой преступной в регионе, где число преступлений на 10 тысяч жителей составило 180,8. По всей России самым безопасным регионом стала Чечня, а наибольший уровень преступности был зафиксирован в Коми, Карелии и Алтае.