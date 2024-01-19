Ритуал Мазараки и главные традиции острова Кефалония

Кефалонию называют островом чудес, и это неслучайно. Здесь находится чудотворная икона Богородицы, которая осталась неповрежденной во время пожара. В день Успения Богородицы к церкви, где находится икона, спускаются ядовитые змеи с черными крестами на голове. Однако в праздник они не представляют опасности для людей. Местные жители без страха берут их в руки, не боясь укусов. Ученые-серпентологи так и не смогли определить, к какому виду относятся эти змеи.