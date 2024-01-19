Ритуал Мазараки и главные традиции острова Кефалония

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Расположение было выбрано очень удачно: протяженная береговая линия и горы, охраняющие тихую, спокойную и комфортную уединенность живописного региона Средиземноморья. Здесь уникальный микроклимат и ландшафт. Именно в этом месте находится удивительная по красоте и загадочная пещера Мелиссани.
В ней расположено озеро, глубина которого достигает 39 метров. На стенах пещеры во время раскопок археологи нашли древние изображения нимф, поэтому часто это место так и называют — пещера нимф.
Испокон веков местные жители занимались рыбной ловлей и земледелием. Все они были искусными мореплавателями. Также почти все без исключения жители деревни занимались виноградарством. Особенной популярностью пользовался сорт винограда «робола», который впоследствии стал ассоциироваться с Кефалонией. Из него и сегодня производят уникальное белое вино, которое пользуется большим спросом и известно далеко за пределами острова.
С годами поселение становилось все больше. Живущих поблизости людей привлекала слава деревни, ее изобилие и традиции, передававшиеся из поколения в поколение. На одном из холмов стоял дом, откуда открывался красивейший вид на море. Существует легенда, что в нем жили самые известные представители этой деревни — братья Мазараки.
Как уже указывалось, традиции всегда имели особое значение в жизни деревни. Например, каждый год в одно и то же время братья Мазараки высаживали оливковые деревья. Этому событию предшествовала тщательная подготовка, в которой принимали участие все жители. Так называемый ритуал Мазараки символизировал изобилие, богатство, мир и благополучие.
Великолепные оливковые рощи, которые являются ярким украшением Кефалонии и напоминанием о вековых обычаях, сохранились до сегодняшнего дня. Своей густой зеленью и богатыми плодами они переносят нас в то время, когда братья Мазараки и другие жители деревни собирались в определенный день, чтобы почтить память предков и укрепить фундамент традиций для будущих поколений.
Кефалонию называют островом чудес, и это неслучайно. Здесь находится чудотворная икона Богородицы, которая осталась неповрежденной во время пожара. В день Успения Богородицы к церкви, где находится икона, спускаются ядовитые змеи с черными крестами на голове. Однако в праздник они не представляют опасности для людей. Местные жители без страха берут их в руки, не боясь укусов. Ученые-серпентологи так и не смогли определить, к какому виду относятся эти змеи.
Кроме того, в день Успения происходит еще одно удивительное чудо. За пять месяцев до этого дня, в Благовещение, в храм приносят белые лилии и складывают в киот. Все это время они лежат без воды, но в праздник сухие цветы удивительным образом начинают распускаться и благоухать.
Жители деревни Мазараки не только тщательно оберегали свои традиции, но и уделяли большое внимание образованию. С самого детства детей обучали грамоте и основным наукам. Благодаря такому трепетному отношению к образованию в деревне Мазараки практически никогда не возникало конфликтов. Всегда считалось, что спорные вопросы можно решить мирным путем через переговоры и дипломатию.
Тем не менее жители поселения являлись отважными воинами и всегда были готовы встать на защиту родной земли. Они шли добровольцами на поля сражений, чтобы продемонстрировать свое мужество и доблесть. Выходцы из рода Мазараки также в совершенстве владели военным искусством, которое наряду с судоходством и земледелием стало для многих членов семьи делом всей жизни.
Слава о деревне Мазараки как благословенного места, где проживают умные, бесстрашные и предприимчивые люди, росла и укреплялась. Со временем ее уроженцев стали приглашать в другие регионы и страны. Потомок братьев Мазараки стал одним из первых учителей в мариупольском училище. Представители этой фамилии переезжали и в другие города Российской империи, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Многие получали российское подданство, осваиваясь на новых землях вместе со своими семьями.
Однако род Мазараки никогда не забывал о своих корнях, понимая, что без прошлого нет будущего. Они передавали потомкам историю своего происхождения. До сих пор земли Кефалонии охраняют легенды о семье Мазараки, которая приумножила славу этих мест и способствовала их процветанию и развитию.