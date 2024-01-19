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Нейросеть Сбера Kandinsky заняла первое место по темпу роста пользователей

Нейросеть Сбера Kandinsky заняла первое место по темпу роста пользователей

19 января 2024, 11:38
Фото: Пресс-служба Сбербанка
Генеративная модель Kandinsky от Сбера по результатам 2023 года оказалась на первом месте в мире по темпам роста аудитории — 12 миллионов уникальных пользователей. По версии AI-ресурса Hugging Face, нейросеть заняла второе место по популярности среди разработчиков после Stable Diffusion.

За прошедший год модель сгенерировала 200 миллионов уникальных текстовых запросов. Она обучена принимать запросы по широкому кругу тем более чем на 100 языках. Пользователи могут создавать неограниченное количество фотореалистичных изображений, используя различные стили, передает 56orb.ru.

Нейросеть также может изменять отдельные объекты и области на изображении, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, а также создавать картины в режиме бесконечного полотна. Kandinsky хорошо знакома с отечественным культурным кодом, включая архитектурные достопримечательности и элементы народного искусства.

Модель была разработана и обучена исследователями Sber AI совместно с учеными Института искусственного интеллекта AIRI на основе объединенного датасета от Sber AI и SberDevices.

#Общество
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