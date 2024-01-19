Нейросеть Сбера Kandinsky заняла первое место по темпу роста пользователей

Нейросеть также может изменять отдельные объекты и области на изображении, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, а также создавать картины в режиме бесконечного полотна. Kandinsky хорошо знакома с отечественным культурным кодом, включая архитектурные достопримечательности и элементы народного искусства.