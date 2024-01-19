Нейросеть Сбера Kandinsky заняла первое место по темпу роста пользователей

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
За прошедший год модель сгенерировала 200 миллионов уникальных текстовых запросов. Она обучена принимать запросы по широкому кругу тем более чем на 100 языках. Пользователи могут создавать неограниченное количество фотореалистичных изображений, используя различные стили, передает 56orb.ru.
Нейросеть также может изменять отдельные объекты и области на изображении, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, а также создавать картины в режиме бесконечного полотна. Kandinsky хорошо знакома с отечественным культурным кодом, включая архитектурные достопримечательности и элементы народного искусства.
Модель была разработана и обучена исследователями Sber AI совместно с учеными Института искусственного интеллекта AIRI на основе объединенного датасета от Sber AI и SberDevices.