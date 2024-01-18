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Владелец Range Rover прокатил ребенка на снегокате по оживленным дорогам

18 января 2024, 08:48
В Свердловской области произошел скандальный случай, когда водитель черного Range Rover решил сделать опасное развлечение. Он привязал снегокат своего ребенка к бамперу машины и позволил ему прокатиться по оживленным дорогам поселка Бобровский.

Видеозапись этого инцидента быстро распространилась в социальных сетях, вызвав возмущение пользователей. Ребенок находился в опасности, но чудом избежал столкновения с другим автомобилем, пишет ФедералПресс.

Общество уже не в первый раз обсуждает проблему несоблюдения правил безопасности на дорогах родителями, особенно когда дело касается детей. Жители поселка Бобровский и активные интернет-пользователи выразили свое беспокойство по этому поводу.

Подозреваемый, 59-летний местный житель, явился в полицию для объяснений. Известно, что он уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас проводится следствие для установления всех обстоятельств случившегося и принятия соответствующих мер в отношении отца.

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