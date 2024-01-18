Владелец Range Rover прокатил ребенка на снегокате по оживленным дорогам

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Видеозапись этого инцидента быстро распространилась в социальных сетях, вызвав возмущение пользователей. Ребенок находился в опасности, но чудом избежал столкновения с другим автомобилем, пишет ФедералПресс.
Общество уже не в первый раз обсуждает проблему несоблюдения правил безопасности на дорогах родителями, особенно когда дело касается детей. Жители поселка Бобровский и активные интернет-пользователи выразили свое беспокойство по этому поводу.
Подозреваемый, 59-летний местный житель, явился в полицию для объяснений. Известно, что он уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас проводится следствие для установления всех обстоятельств случившегося и принятия соответствующих мер в отношении отца.