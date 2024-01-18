Остров Огуречный вернули в федеральную собственность

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Однако, суд признал этот договор недействительным и вернул остров в федеральную собственность. Природоохранная прокуратура региона подала иск и получила положительное решение суда. В результате этого решения в федеральную собственность были переданы 106 земельных участков, которые образовались из приобретенного участка, пишет ФедералПресс.
Продажа острова Огуречный была осуществлена местными органами самоуправления с нарушением закона. Большая часть острова находится в границах береговой полосы водохранилища и является территорией общего пользования. Кроме того, на острове имеются зеленые насаждения почти на всей его территории.
Вопросы экологии решают и в Норильске. Сейчас в городе работает серная программа.