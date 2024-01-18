Остров Огуречный вернули в федеральную собственность

Однако, суд признал этот договор недействительным и вернул остров в федеральную собственность. Природоохранная прокуратура региона подала иск и получила положительное решение суда. В результате этого решения в федеральную собственность были переданы 106 земельных участков, которые образовались из приобретенного участка, пишет ФедералПресс.