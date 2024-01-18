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Остров Огуречный вернули в федеральную собственность

18 января 2024, 08:50
Остров Огуречный в Искитимском районе Новосибирской области был незаконно продан.

Однако, суд признал этот договор недействительным и вернул остров в федеральную собственность. Природоохранная прокуратура региона подала иск и получила положительное решение суда. В результате этого решения в федеральную собственность были переданы 106 земельных участков, которые образовались из приобретенного участка, пишет ФедералПресс.

Продажа острова Огуречный была осуществлена местными органами самоуправления с нарушением закона. Большая часть острова находится в границах береговой полосы водохранилища и является территорией общего пользования. Кроме того, на острове имеются зеленые насаждения почти на всей его территории.

Вопросы экологии решают и в Норильске. Сейчас в городе работает серная программа.

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