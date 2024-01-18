Бахрейн стал седьмой страной, где будут сохранять популяцию кречета

Маточное поголовье птиц для проекта предоставили арабские партнеры. Осуществление проекта представляет собой важный элемент программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразия Дальнего Востока. Сотрудникам центра уже удалось собрать наиболее передовой международный опыт: работу здесь ведут в тесном сотрудничестве со специалистами из ближневосточных стран, которые много раз бывали в России в рамках обмена опытом с российскими специалистами.