Бахрейн стал седьмой страной, где будут сохранять популяцию кречета

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
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Updated Сегодня, 14:32
Документ подписали Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ, которые приняли участие в мероприятиях международного форума «День сокола», впервые прошедшего во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме. Роль оператора мероприятий выполнял Фонд Росконгресс. Об этом информирует 56orb.
В целях реализации программ, направленных на сохранение редких видов птиц и развитие международного сотрудничества, по поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году был открыт международный соколиный центр «Камчатка».
Маточное поголовье птиц для проекта предоставили арабские партнеры. Осуществление проекта представляет собой важный элемент программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразия Дальнего Востока. Сотрудникам центра уже удалось собрать наиболее передовой международный опыт: работу здесь ведут в тесном сотрудничестве со специалистами из ближневосточных стран, которые много раз бывали в России в рамках обмена опытом с российскими специалистами.
«Развитие совместных проектов с арабскими партнерами дает возможность закрепить дружеские отношения, основанные на общих интересах и ценностях», — заявил советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, одним из общих направлений сотрудничества должно стать развитие основных положений рамочной декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержке проектов, созданных для спасения этого вида птиц и возрождения традиций соколиной охоты в России.
Декларация была принята по инициативе Российской Федерации. Документ направлен на развитие международного сотрудничества по разработке механизмов по предотвращению браконьерства и незаконной торговли редкими птицами.