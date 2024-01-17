Жителям Забайкалья раздадут автомобили по новой программе

Автомобили, удовлетворяющие условиям программы, должны быть произведены на территории России по специальному инвестиционному контракту и иметь стоимость до двух миллионов рублей. Кроме того, они должны набрать не менее 1600 баллов за локализацию. В настоящее время под это попадают такие марки, как LADA, ВИС, УАЗ, ГАЗ (с полной массой до 3,5 тонн). В программе также участвуют все модели Evolute и электромобиль Москвич 3е.