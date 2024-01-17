Жителям Забайкалья раздадут автомобили по новой программе

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Начиная с 15 января, на Дальнем Востоке будет работать специальная программа, которая предусматривает выдачу автомобилей гражданам в следующих категориях: семьям с детьми, медицинским работникам, работникам сферы образования, участникам СВО и их семьям, а также людям с ограниченными возможностями, пишет newsler.ru.
Поручение президента РФ послужило основанием для возобновления программы «Семейный автомобиль» на Дальнем Востоке с расширенными условиями льготного автокредитования для местных жителей. Об этом сообщает информационный портал ZabNews.
Автомобили, удовлетворяющие условиям программы, должны быть произведены на территории России по специальному инвестиционному контракту и иметь стоимость до двух миллионов рублей. Кроме того, они должны набрать не менее 1600 баллов за локализацию. В настоящее время под это попадают такие марки, как LADA, ВИС, УАЗ, ГАЗ (с полной массой до 3,5 тонн). В программе также участвуют все модели Evolute и электромобиль Москвич 3е.
Для всех заемщиков, независимо от категории, предусмотрена скидка на российские электромобили в размере 35% (но не более 925 тысяч рублей).