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Published Сегодня, 13:18

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Жителям Забайкалья раздадут автомобили по новой программе

Жителям Забайкалья раздадут автомобили по новой программе

17 января 2024, 13:18
Фото: Midjourney
Жители Забайкалья получат автомобили на Дальнем Востоке в рамках программы «Семейный автомобиль»; льготное автокредитование будет предоставлено семьям с детьми, медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и людям с инвалидностью, а скидка на российские электромобили составит 35%.

Начиная с 15 января, на Дальнем Востоке будет работать специальная программа, которая предусматривает выдачу автомобилей гражданам в следующих категориях: семьям с детьми, медицинским работникам, работникам сферы образования, участникам СВО и их семьям, а также людям с ограниченными возможностями, пишет newsler.ru.

Поручение президента РФ послужило основанием для возобновления программы «Семейный автомобиль» на Дальнем Востоке с расширенными условиями льготного автокредитования для местных жителей. Об этом сообщает информационный портал ZabNews.

Автомобили, удовлетворяющие условиям программы, должны быть произведены на территории России по специальному инвестиционному контракту и иметь стоимость до двух миллионов рублей. Кроме того, они должны набрать не менее 1600 баллов за локализацию. В настоящее время под это попадают такие марки, как LADA, ВИС, УАЗ, ГАЗ (с полной массой до 3,5 тонн). В программе также участвуют все модели Evolute и электромобиль Москвич 3е.

Для всех заемщиков, независимо от категории, предусмотрена скидка на российские электромобили в размере 35% (но не более 925 тысяч рублей).

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