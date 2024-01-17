Житель Екатеринбурга погиб при попытке откопать машину из сугроба

По словам очевидцев, мужчина застрял в сугробе после выезда с парковки. Взволнованный, он решил выкопать свой автомобиль при помощи лопаты. Однако, вероятно, его сердцу было слишком тяжело и он скончался на месте перед передним бампером машины. Прибывшая скорая помощь обнаружила мужчину лежащим в снегу, а лопата находилась поблизости. Свидетели случившегося пытались оказать пострадавшему первую помощь, проводя сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, медики лишь подтвердили смерть мужчины. Неудачные попытки спасения продолжались около двух часов. На момент происшествия ему было 63 года, сообщает информационное агентство RuNews24.ru.