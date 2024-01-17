Спор о самострое на турбазе в Сочи продолжается уже 15 лет

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Правительство Чеченской Республики обратилось в арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону, чтобы оспорить решение Арбитражного суда Краснодарского края, пишет ФедералПресс.
На турбазе «Олимпия», которая принадлежит комитету по делам молодежи Чечни, находятся разные здания, включая коттеджи и многоэтажный корпус. Правительство Чечни утверждает, что имеет право собственности на эти объекты, и это вызывает долгие судебные разбирательства.
Городские власти Сочи ранее вынесли решение о необходимости сноса этих объектов, но из-за длительных судебных процессов его пока не выполнили. Спор о праве собственности и продолжающейся судебной борьбе остается без решения.
Напомним, что Сочи — российский курортный город, которым уже несколько лет руководит Алексей Копайгородский. Он находится в Краснодарском крае и имеет население более 560 тысяч человек.