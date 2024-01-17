Путин поручил представить предложения по защите учителей от травли в соцсетях

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Эта инициатива была озвучена в списке указаний Путина после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), пишет RT.
Правительству и СПЧ до 1 июля дали задание предложить меры по законодательному обеспечению защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников. В этом должны быть учтены случаи распространения и оценки информации о преподавателях в социальных сетях и интернете.
В марте 2023 года Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР, внёс законопроект, который предлагает включить в закон принцип «защиты чести и достоинства педагогического работника».