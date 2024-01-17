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Updated Сегодня, 09:17

Путин поручил представить предложения по защите учителей от травли в соцсетях

17 января 2024, 09:15
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по защите учителей от негативных комментариев в социальных сетях.

Эта инициатива была озвучена в списке указаний Путина после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), пишет RT.

Правительству и СПЧ до 1 июля дали задание предложить меры по законодательному обеспечению защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников. В этом должны быть учтены случаи распространения и оценки информации о преподавателях в социальных сетях и интернете.

В марте 2023 года Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР, внёс законопроект, который предлагает включить в закон принцип «защиты чести и достоинства педагогического работника».

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