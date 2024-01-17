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Косули заходят в города и поселки в поисках пищи в Зауралье

17 января 2024, 09:34
Жители Зауралья сообщают о необычном явлении — множество сибирских косуль вторглось на их территорию. Сотни этих диких животных вышли на дороги, а также забредают в города и поселки в поисках пищи.

Местные жители очень обеспокоены подобной ситуацией, которая происходит в Курганской области. В социальных сетях активно распространяются фотографии и видеоролики, на которых видно, как косули перемещаются по дорогам и территориям населенных пунктов. Удивительным фактом является то, что некоторые из них осели в огородах рядом со стогами сена. Такое поведение косуль можно считать необычным, пишет ФедералПресс.

Необычная ситуация с нашествием косуль затронула даже крупные города Курган и Шадринск. На камерах видеонаблюдения зафиксировано их присутствие во дворах частных домов и около школ.

Власти региона, вероятно, уже занимаются расследованием этого случая и принимают меры для обеспечения безопасности как для животных, так и для местных жителей.

В то же время, в Норильске активно ведется работа по вопросам экологии. Там продолжается осуществление серной программы.

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