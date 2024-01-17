Косули заходят в города и поселки в поисках пищи в Зауралье

Местные жители очень обеспокоены подобной ситуацией, которая происходит в Курганской области. В социальных сетях активно распространяются фотографии и видеоролики, на которых видно, как косули перемещаются по дорогам и территориям населенных пунктов. Удивительным фактом является то, что некоторые из них осели в огородах рядом со стогами сена. Такое поведение косуль можно считать необычным, пишет ФедералПресс.