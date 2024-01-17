Исследование: Россияне хотят попробовать блюда из 3D-принтера

Респонденты предсказывают, что в течение следующих 10-20 лет они могут добавить в свой рацион растительные альтернативы мясу (28%) и растительные молочные продукты (28%). Кроме того, некоторые видят будущее в еде, созданной с использованием 3D-принтеров (25%), новых заменителей сахара (22%), продуктов, выращенных в лаборатории (16%) и пищи на основе водорослей (14%), пишет RT.