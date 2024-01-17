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Published Сегодня, 09:51

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Исследование: Россияне хотят попробовать блюда из 3D-принтера

17 января 2024, 09:51
Опрос показал, что большинство россиян (61%) интересуются будущим питания и 26% из них готовы попробовать новые продукты, вдохновленные инновациями.

Респонденты предсказывают, что в течение следующих 10-20 лет они могут добавить в свой рацион растительные альтернативы мясу (28%) и растительные молочные продукты (28%). Кроме того, некоторые видят будущее в еде, созданной с использованием 3D-принтеров (25%), новых заменителей сахара (22%), продуктов, выращенных в лаборатории (16%) и пищи на основе водорослей (14%), пишет RT.

Важно отметить, что большинство участников опроса считают, что для перехода к такому виду питания необходимо развитие новых технологий. Однако есть и те, кто полагает, что изменения климата (24%) или рост населения (20%) могут стать причиной для пересмотра привычного рациона.

Для некоторых участников опроса стимулом для пробования новых продуктов может стать материальное вознаграждение, а 17% готовы попробовать новинки, чтобы преодолеть свой страх перед неизведанным.

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