Исследование: Россияне хотят попробовать блюда из 3D-принтера

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Респонденты предсказывают, что в течение следующих 10-20 лет они могут добавить в свой рацион растительные альтернативы мясу (28%) и растительные молочные продукты (28%). Кроме того, некоторые видят будущее в еде, созданной с использованием 3D-принтеров (25%), новых заменителей сахара (22%), продуктов, выращенных в лаборатории (16%) и пищи на основе водорослей (14%), пишет RT.
Важно отметить, что большинство участников опроса считают, что для перехода к такому виду питания необходимо развитие новых технологий. Однако есть и те, кто полагает, что изменения климата (24%) или рост населения (20%) могут стать причиной для пересмотра привычного рациона.
Для некоторых участников опроса стимулом для пробования новых продуктов может стать материальное вознаграждение, а 17% готовы попробовать новинки, чтобы преодолеть свой страх перед неизведанным.