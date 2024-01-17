Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Он также отметил, что Китай играет значительную роль в мире и поэтому его присутствие было бы важным.
Зеленскому необходимо быть реалистом, рассказал военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с корреспондентом RuNews24.ru. Китай имеет чёткую позицию по этому вопросу и не будет следовать его инициативам. Инициативы президента Украины могут быть неинтересны не только для Китая, но и для других стран из глобального Юга.
Помимо этого, эксперт отметил, что дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от двух факторов. Первый — это выборы в США, которые будут определять отношения США с Европой и Украиной. Второй — это действия российской армии. Таким образом, Киев и Европа уже не играют роли в данном вопросе, и ситуация станет ясной только после установления этих двух факторов.