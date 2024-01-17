Эксперт: Теперь все зависит от выборов в США и действий российской армии

Помимо этого, эксперт отметил, что дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от двух факторов. Первый — это выборы в США, которые будут определять отношения США с Европой и Украиной. Второй — это действия российской армии. Таким образом, Киев и Европа уже не играют роли в данном вопросе, и ситуация станет ясной только после установления этих двух факторов.