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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:49

Эксперт: Теперь все зависит от выборов в США и действий российской армии

17 января 2024, 13:44
На одной из последних пресс-конференций украинский лидер Владимир Зеленский высказал желание видеть Китай на «саммите мира». Президент Украины подчеркнул, что страна открыта для всех государств, которые уважают её суверенитет и территориальную целостность.

Он также отметил, что Китай играет значительную роль в мире и поэтому его присутствие было бы важным.

Зеленскому необходимо быть реалистом, рассказал военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с корреспондентом RuNews24.ru. Китай имеет чёткую позицию по этому вопросу и не будет следовать его инициативам. Инициативы президента Украины могут быть неинтересны не только для Китая, но и для других стран из глобального Юга.

Помимо этого, эксперт отметил, что дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от двух факторов. Первый — это выборы в США, которые будут определять отношения США с Европой и Украиной. Второй — это действия российской армии. Таким образом, Киев и Европа уже не играют роли в данном вопросе, и ситуация станет ясной только после установления этих двух факторов.

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