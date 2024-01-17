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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Депутат рассказал о способе погашения долгов с помощью налогового вычета

Депутат рассказал о способе погашения долгов с помощью налогового вычета

17 января 2024, 11:02
Фото: Midjourney
Никита Чаплин, депутат Госдумы Российской Федерации, рассказал о новой возможности граждан России — погашении долгов с помощью налоговой переплаты.

С 2020 года вступили в действие новые правила, которые позволяют россиянам избавиться от финансовых обязательств, использовав излишне уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как пишет NEWS.ru, Чаплин пояснил, что налогоплательщики имеют возможность погасить задолженность по имущественным налогам с помощью возврата излишне уплаченного НДФЛ, полученного в результате налоговых вычетов. Порядок зачета переплаты не зависит от вида налога и определяется решением налогового органа или заявлением налогоплательщика.

Однако следует отметить, что данная возможность не распространяется на граждан, имеющих большие задолженности перед государством. Никита Чаплин также уточнил, что речь идет о задолженностях по налогам на транспорт, недвижимость или землю. Простой налоговый вычет доступен гражданам через портал «Госуслуги».

Для получения налогового вычета необходимо подать заявление на сайте «Госуслуги» и после получения суммы оплатить квитанции по коммунальным услугам. Депутат отметил, что с 2024 года были увеличены лимиты на налоговые вычеты: на образование, лечение и медицинские услуги — до 150 тысяч рублей, на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Что касается недвижимости, то максимальная сумма возврата составит не более 260 тысяч рублей, подытожил Никита Чаплин.

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