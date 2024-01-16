Вор-домушник задержан в Черемхово Иркутской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По информации издания ФедералПресс, преступник проник в дом через окно пожилого мужчины. Среди похищенных вещей были раритетный самовар, старая посуда и две старинные швейные машинки.
Немедленно после происшествия полиция обнаружила на месте преступления отпечатки пальцев и следы обуви. К неожиданности всех, подозреваемым оказался сосед потерпевшего. Молодой человек признал свою вину и рассказал о своих мотивах: он совершил кражу для последующей продажи предметов на металлолом.
Хотя большую часть украденного удалось вернуть пожилому мужчине, все равно было возбуждено уголовное дело против задержанного. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства и мотивы преступления. Сотрудники полиции Иркутской области продолжают работу по данному делу.