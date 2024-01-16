Вор-домушник задержан в Черемхово Иркутской области

Немедленно после происшествия полиция обнаружила на месте преступления отпечатки пальцев и следы обуви. К неожиданности всех, подозреваемым оказался сосед потерпевшего. Молодой человек признал свою вину и рассказал о своих мотивах: он совершил кражу для последующей продажи предметов на металлолом.