Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Вор-домушник задержан в Черемхово Иркутской области

16 января 2024, 10:29
В Черемхово, городе Иркутской области, полицейские задержали вора-домушника, подозреваемого в краже ценных исторических предметов.

По информации издания ФедералПресс, преступник проник в дом через окно пожилого мужчины. Среди похищенных вещей были раритетный самовар, старая посуда и две старинные швейные машинки.

Немедленно после происшествия полиция обнаружила на месте преступления отпечатки пальцев и следы обуви. К неожиданности всех, подозреваемым оказался сосед потерпевшего. Молодой человек признал свою вину и рассказал о своих мотивах: он совершил кражу для последующей продажи предметов на металлолом.

Хотя большую часть украденного удалось вернуть пожилому мужчине, все равно было возбуждено уголовное дело против задержанного. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства и мотивы преступления. Сотрудники полиции Иркутской области продолжают работу по данному делу.

Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Сегодня, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01