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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Новосибирске введен режим «черного неба»

16 января 2024, 10:32
В Новосибирске вступает в силу режим плохих погодных условий (РПУ) с целью борьбы с вредными примесями первой степени опасности. Режим, также известный как «темное небо», будет активен с 10:00 16 января до 18:00 18 января,

Синоптики прогнозируют переменчивую облачность в Новосибирске уже с 16 января, без осадков. Может появиться гололед на дорогах, поэтому водителям следует быть особенно осторожными. Днем ожидается температура около -20 градусов по Цельсию, но к вечеру она опустится еще ниже, до -29 градусов, а в некоторых районах даже до -35 градусов, пишет ФедералПресс.

Введение режима плохих погодных условий указывает на важность соблюдения мер предосторожности и безопасности в подобных климатических условиях. Городские службы и жители Новосибирска должны быть готовы к экстремальным погодным условиям и принимать необходимые меры для минимизации рисков и обеспечения безопасности на дорогах и в повседневной жизни.

В другом северном регионе уже запущена серная программа в целях экологической безопасности. Она уже функционирует в Норильске.

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