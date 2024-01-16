В Новосибирске введен режим «черного неба»

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Синоптики прогнозируют переменчивую облачность в Новосибирске уже с 16 января, без осадков. Может появиться гололед на дорогах, поэтому водителям следует быть особенно осторожными. Днем ожидается температура около -20 градусов по Цельсию, но к вечеру она опустится еще ниже, до -29 градусов, а в некоторых районах даже до -35 градусов, пишет ФедералПресс.
Введение режима плохих погодных условий указывает на важность соблюдения мер предосторожности и безопасности в подобных климатических условиях. Городские службы и жители Новосибирска должны быть готовы к экстремальным погодным условиям и принимать необходимые меры для минимизации рисков и обеспечения безопасности на дорогах и в повседневной жизни.
В другом северном регионе уже запущена серная программа в целях экологической безопасности. Она уже функционирует в Норильске.