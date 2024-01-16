Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран

16 января 2024, 14:24
В предложении, выдвинутом главой комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексеем Диденко, предлагается запретить импорт пива и пивных напитков из стран, которые не являются дружественными России.

По словам Диденко, пиво является важным экспортным товаром для Федеративной Республики Германия. Однако это напиток все чаще поставляется в Россию именно из недружественных государств, которые получают за это миллионы долларов, пишет RT.

Депутат отмечает, что налоговые поступления от продажи пива также используются для поддержки Вооруженных сил Украины. Поэтому он уверен, что добавление пива в список запрещенных товаров для импорта будет только в пользу России.

Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Сегодня, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01