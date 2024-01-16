В Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
По словам Диденко, пиво является важным экспортным товаром для Федеративной Республики Германия. Однако это напиток все чаще поставляется в Россию именно из недружественных государств, которые получают за это миллионы долларов, пишет RT.
Депутат отмечает, что налоговые поступления от продажи пива также используются для поддержки Вооруженных сил Украины. Поэтому он уверен, что добавление пива в список запрещенных товаров для импорта будет только в пользу России.