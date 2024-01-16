Рыбные консервы: правила выбора

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Чем полезны рыбные консервы и как выбирать их правильно — рассказала читателям Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Рыбные консервы являются ценным пищевым продуктом благодаря содержанию белка, йода, фосфора, калия и селена. Они также богаты жизненно важными омега-3 жирными кислотами.
Согласно современным рекомендациям по питанию, здоровому человеку следует употреблять не менее двух порций рыбы в неделю, одна из которых должна быть жирного сорта — горбуша, семга, нерка, сельдь, скумбрия или килька. Средняя порция рыбы составляет 115-140 граммов в приготовленном виде.
Существует распространенный миф о том, что металлы, из которых изготовлена консервная банка, могут перейти в продукты внутри нее. Однако в современных упаковках содержимое банки не контактирует напрямую с металлом благодаря слою инертного материала, который всегда находится между ними, подчеркнула специалист. Кроме того, алюминиевые банки покрываются изнутри инертной оксидной пленкой, а стальные банки покрыты специальным лаком. Таким образом, потенциальное химическое взаимодействие между продуктом и упаковкой исключено.
Результаты последних исследований подтверждают, что уровень тяжелых металлов в консервах не превышает допустимых норм. Роспотребнадзор также регулярно контролирует качество консервов и изымает с рынка некачественные продукты.
Некоторые люди избегают рыбных консервов, опасаясь потери полезных свойств рыбы после такого продолжительного хранения. Однако это не так: при консервации питательные вещества, включая омега-3, сохраняются, хотя возможна небольшая потеря, рассказала врач.
Чтобы выбрать качественные рыбные консервы, следует обратить внимание на несколько моментов. Проверьте банку на наличие механических повреждений, так как это может свидетельствовать о нарушениях при транспортировке. Также взгляните на форму банки: вздутые стенки могут указывать на нарушение герметичности упаковки.
Перед покупкой можно также встряхнуть банку: если содержимое сильно булькает, значит, в консервах может быть больше воды, чем рыбы. Изучите информацию о сроке годности: предпочтение лучше отдавать продуктам с четко нанесенной маркировкой, особенно тем, которые имеют тиснение. Контролируйте адрес производства: лучше выбирать рыбные консервы, произведенные ближе к морю.
Таким образом, рыбные консервы представляют ценный и удобный пищевой продукт, который может быть полезным дополнением к рациону. При правильном выборе и хранении они сохраняют свои полезные свойства и являются безопасными для здоровья, резюмирует эксперт.