Рыбные консервы: правила выбора

Существует распространенный миф о том, что металлы, из которых изготовлена консервная банка, могут перейти в продукты внутри нее. Однако в современных упаковках содержимое банки не контактирует напрямую с металлом благодаря слою инертного материала, который всегда находится между ними, подчеркнула специалист. Кроме того, алюминиевые банки покрываются изнутри инертной оксидной пленкой, а стальные банки покрыты специальным лаком. Таким образом, потенциальное химическое взаимодействие между продуктом и упаковкой исключено.