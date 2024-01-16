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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Неподходящая одежда наносит вред здоровью

16 января 2024, 11:19
Неподходящая одежда может не только испортить впечатление о человеке, но и повредить его здоровью. Так считает стилист Анастасия Дзыбова.

Например, вредной одеждой можно считать брюки из экокожи с флисовым подкладом, уточнила специалист. Часто встречаются такие модели в магазинах, но в них человек быстро начинает потеть, особенно в помещениях. Рекомендуется выбирать изделия из экокожи с тонким хлопковым подкладом, хотя они встречаются реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также к неподходящей одежде относится обувь, которая жмет на пальцы или не подходит по размеру. Многие думают, что обувь разносится, но это не так. Неподходящая обувь может серьезно повредить здоровье, например, вызывать врастание ногтей. Рекомендуется выбирать обувь правильного размера, а иногда даже на размер больше.

Неправильно подобранное нижнее белье также может стать проблемой, особенно для женщин. Для корректного подбора белья стоит обратиться к специалисту, чтобы не навредить своему здоровью, особенно если у вас есть особенности фигуры.

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