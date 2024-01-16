Неподходящая одежда наносит вред здоровью

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Например, вредной одеждой можно считать брюки из экокожи с флисовым подкладом, уточнила специалист. Часто встречаются такие модели в магазинах, но в них человек быстро начинает потеть, особенно в помещениях. Рекомендуется выбирать изделия из экокожи с тонким хлопковым подкладом, хотя они встречаются реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также к неподходящей одежде относится обувь, которая жмет на пальцы или не подходит по размеру. Многие думают, что обувь разносится, но это не так. Неподходящая обувь может серьезно повредить здоровье, например, вызывать врастание ногтей. Рекомендуется выбирать обувь правильного размера, а иногда даже на размер больше.
Неправильно подобранное нижнее белье также может стать проблемой, особенно для женщин. Для корректного подбора белья стоит обратиться к специалисту, чтобы не навредить своему здоровью, особенно если у вас есть особенности фигуры.