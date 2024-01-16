Неподходящая одежда наносит вред здоровью

Также к неподходящей одежде относится обувь, которая жмет на пальцы или не подходит по размеру. Многие думают, что обувь разносится, но это не так. Неподходящая обувь может серьезно повредить здоровье, например, вызывать врастание ногтей. Рекомендуется выбирать обувь правильного размера, а иногда даже на размер больше.