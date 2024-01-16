Гастроэнтеролог объяснила, нужно ли начинать утро с воды с лимоном

Лимонная вода может быть источником витамина С, который содержится в цитрусовых. Витамин С важен для здоровья, он участвует в обмене железа, выработке коллагена, усваивании фолиевой кислоты и витамина Е, а также защищает клетки от старения. Однако вода с добавленными дольками лимона содержит незначительное количество витамина С, поэтому его можно получить из других источников, таких как мандарины, ягоды или фрукты.