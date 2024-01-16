Гастроэнтеролог объяснила, нужно ли начинать утро с воды с лимоном

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Вода с лимоном не является обязательным началом каждого утра. Уже сама по себе вода играет важную роль в нормализации пищеварения, размягчая комок пищи и помогая ему легче проходить через кишечник. Лимон в этом процессе никакой роли не играет, говорит врач в беседе с Pravda.Ru.
Лимонная вода может быть источником витамина С, который содержится в цитрусовых. Витамин С важен для здоровья, он участвует в обмене железа, выработке коллагена, усваивании фолиевой кислоты и витамина Е, а также защищает клетки от старения. Однако вода с добавленными дольками лимона содержит незначительное количество витамина С, поэтому его можно получить из других источников, таких как мандарины, ягоды или фрукты.
Еще одно популярное утверждение о лимонной воде связано с ее способностью снизить артериальное давление. Несколько исследований указывают на это, однако повышенное давление является признаком нарушений в организме, поэтому его следует обсудить со специалистом, а не полагаться только на лимонную воду.
Также говорится, что лимонная вода помогает сохранить кислотно-щелочной баланс организма, который влияет на работу внутренних органов и систем. Однако здоровый организм самостоятельно поддерживает этот баланс, и только в случае его нарушения требуется консультация врача.
Короче говоря, добавление лимона в воду — это дело вкуса. Если не нравится пить простую воду, можно добавить немного лимона, огурца или мяты. Однако стоит помнить, что лимон может быть противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а избыток витамина С может вызвать расстройство желудка, заключает доктор Кашух.