ФОМС рассказал о новшествах программы госгарантий

Posted Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:40
В обновленном документе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов бесплатных медицинских услуг, в том числе предоставляемых в рамках профосмотров, медицинской реабилитации и стационарного лечения, пишет РИА «Новости».
В числе прочего регламентирован порядок проведения диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов после коронавируса. Медики должны будут внимательно следить за здоровьем граждан репродуктивного возраста, оценивать здоровье членов семей с детьми, а также оказывать медпомощь ветеранам боевых действий вне очереди.
В новой программе госгарантий впервые за счет средств ОМС предусмотрено консультирование пациентов медицинским психологом для комплексной оценки состояния здоровья.
В 2024 году достигнут наибольший рост субвенции за последние пять лет, который составил 373,2 миллиарда рублей (113,6%). По сравнению с 2023 годом на 13,3% увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС.
Изменилась структура расходов по видам и условиям оказания медпомощи. Самый большой прирост направлен на первичную медико-санитарную помощь — 175,4 миллиарда рублей (около 17%). Более чем на пять процентов по сравнению с прошлым годом увеличены объемы медпомощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях.
Кроме того, предусмотрен рост на 13,6% затрат на оказание медпомощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями.
Программой госгарантий предусмотрено прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций для более чем 100 миллионов застрахованных лиц. Это примерно на 15 миллионов человек больше, чем в прошлом году.
Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, превентивная медицина позволяет сберечь здоровье и повысить качество жизни, поэтому для фонда важно наращивать объемы услуг по этому направлению.
«Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья застрахованного, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», — отметил Илья Баланин.
Касательно специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, в программе госгарантий увеличены финансирование и нормативы объема по профилю «Онкология». Также увеличены объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Например, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.