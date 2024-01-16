ФОМС рассказал о новшествах программы госгарантий

Касательно специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, в программе госгарантий увеличены финансирование и нормативы объема по профилю «Онкология». Также увеличены объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Например, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.