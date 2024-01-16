Эксперты перечислили основные тренды рынка труда в России в 2024 году

Однако основной проблемой на 2024 год будет нехватка кадров. Это вызвано текущей демографической ситуацией. Эксперт уверена, что привлекать сотрудников можно не только повышением зарплаты, но и созданием привлекательных условий труда. Сегодня людям важно видеть ценность и смысл в своей работе, получать обратную связь, иметь возможность расти и развиваться. Это касается не только высококвалифицированных специалистов, но и рабочих и линейного персонала. Все сотрудники хотят, чтобы их труд был оценен и получить человеческое отношение.