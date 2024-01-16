Эксперты перечислили основные тренды рынка труда в России в 2024 году

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Одной из основных причин, замедляющих развитие производства, является нехватка специалистов в сфере ручного труда.
Во многих странах, включая Россию, сложная демографическая ситуация становится проблемой для HR-специалистов и бизнеса. В добавок к этому, в России есть еще и другие факторы, которые усиливают непростое положение на рынке труда. Об этом рассказала Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы одного из сервисов по поиску работы, в интервью с ИА RuNews24.ru.
Она сообщила, что в 2024 году работодатели все чаще ищут универсальных специалистов, способных решать множество задач одновременно и быстро адаптироваться к новым условиям. Кроме того, растет потребность в специалистах, разбирающихся в работе с искусственным интеллектом (ИИ).
Однако основной проблемой на 2024 год будет нехватка кадров. Это вызвано текущей демографической ситуацией. Эксперт уверена, что привлекать сотрудников можно не только повышением зарплаты, но и созданием привлекательных условий труда. Сегодня людям важно видеть ценность и смысл в своей работе, получать обратную связь, иметь возможность расти и развиваться. Это касается не только высококвалифицированных специалистов, но и рабочих и линейного персонала. Все сотрудники хотят, чтобы их труд был оценен и получить человеческое отношение.