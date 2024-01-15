Wildberries не смогла связаться с 12 сотрудниками сгоревшего склада

Примечательно, что никто из исполнителей склада не числится пропавшим без вести. В пресс-службе компании также добавили, что с 15 января начнут выдаваться компенсационные выплаты продавцам за поврежденные и утраченные товары. Пункты приема и выдачи заказов работают в штатном режиме, в том числе и в Петербурге.