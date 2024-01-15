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Wildberries не смогла связаться с 12 сотрудниками сгоревшего склада

Wildberries не смогла связаться с 12 сотрудниками сгоревшего склада

15 января 2024, 14:34
Фото: 1MI
Представители компании Wildberries пояснили, что в настоящий момент пытаются установить связь с 12 своими сотрудниками, которые работали на сгоревшем складе в Санкт-Петербурге.

В телеграм-канале компании Wildberries сообщили, что горячая линия для родственников работников работает в круглосуточном режиме, пишет NEWS.ru.

Примечательно, что никто из исполнителей склада не числится пропавшим без вести. В пресс-службе компании также добавили, что с 15 января начнут выдаваться компенсационные выплаты продавцам за поврежденные и утраченные товары. Пункты приема и выдачи заказов работают в штатном режиме, в том числе и в Петербурге.

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