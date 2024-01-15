В Москве прошла встреча культурно-образовательного центра Молдовы

«Рождественские встречи, организованные Культурно-образовательным центром Молдовы, это огромный подарок нам. И, мне кажется, что со мной согласятся многие, — это первое подобное мероприятие для молдаван в Москве по своей атмосфере, масштабу и организации», — сказала известная молдавская певица Аурика Карай.