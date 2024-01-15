В Москве прошла встреча культурно-образовательного центра Молдовы

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В рамках праздничной программы прошла выставка национальных костюмов и дегустация блюд национальной кухни, визитной карточкой стал традиционный молдавский безалкогольный извар. Кроме этого, в программу мероприятия вошли выступления известных молдавских исполнителей, пишет kp.ru.
Своими впечатлениями о прошедшем вечере поделилась одна из его участниц Раиса Журжиу. Она отметила, что праздник был невероятно насыщенным и в то же время по-дружески уютным. Гости чувствовали себя как дома, в Молдове.
Взрослых и маленьких посетителей на вечере развлекал фокусник-иллюзионист. Кроме этого, в ходе праздника прошли традиционные массовые хороводы с ряженой козой и колядки.
«Рождественские встречи, организованные Культурно-образовательным центром Молдовы, это огромный подарок нам. И, мне кажется, что со мной согласятся многие, — это первое подобное мероприятие для молдаван в Москве по своей атмосфере, масштабу и организации», — сказала известная молдавская певица Аурика Карай.
По словам организаторов, подобные вечера проводятся с целью сохранить культурную идентичность жителей Молдовы.
Москва стала первым городом, где прошло крупное мероприятие для молдаван. Именно в российской столице проживает наибольшее количество людей из Молдовы. Как сообщила председатель общественного совета Культурно-образовательного центра Елена Хорозова, подобные мероприятия будут организованы и в других городах России, в том числе в Курске, Ярославле, Туле.
Сама Елена Хорозова активно сотрудничает со многими общественными организациями Молдовы в разных субъектах Российской Федерации. Кроме этого, она выступает организатором фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге», который ежегодно проводится в Ярославле.
Хорозова рассказала, что для всесторонней поддержки молдавской диаспоры центр планирует запустить центры юридической помощи и помощи в кризисных ситуациях, благотворительные программы, а также центры трудоустройства и центр поддержки молодежных инициатив.