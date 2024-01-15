В Крыму уволен министр сельского хозяйства

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Он отметил, что министерство не справилось с полным использованием денежных средств и было вынуждено вернуть часть средств в федеральный бюджет. В связи с этим, сам министр написал заявление на увольнение, пишет RT.
Также выговоры были объявлены первому заместителю министра сельского хозяйства и министру здравоохранения.
Глава республики подчеркнул, что претензии к работе коллег являются обоснованными, однако если недочёты будут исправлены к концу первого квартала 2024 года, то наложенные взыскания могут быть сняты.