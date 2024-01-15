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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В Крыму уволен министр сельского хозяйства

15 января 2024, 14:20
В Крыму решено уволить министра сельского хозяйства Андрея Савчука из-за неправильного расходования выделенных средств. Об этом сообщил глава республики, Сергей Аксенов.

Он отметил, что министерство не справилось с полным использованием денежных средств и было вынуждено вернуть часть средств в федеральный бюджет. В связи с этим, сам министр написал заявление на увольнение, пишет RT.

Также выговоры были объявлены первому заместителю министра сельского хозяйства и министру здравоохранения.

Глава республики подчеркнул, что претензии к работе коллег являются обоснованными, однако если недочёты будут исправлены к концу первого квартала 2024 года, то наложенные взыскания могут быть сняты.

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