Украинская армия потеряла более 140 военных на Южно-Донецком направлении

Согласно сообщению Министерства обороны России, в течение последних 24 часов украинские военные потеряли более 140 солдат на Южно-Донецком направлении. Кроме того, два бронированных транспортных средства были уничтожены.