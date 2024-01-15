Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Возглавляемая группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерийского огня нанесла удары по противнику, пишет RT.
Поражение было нанесено войскам 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных Сил Украины в районе Новомихайловки в ДНР, как отмечает сводка Минобороны.
«В результате этой операции противник понес потери: более 140 военнослужащих, два боевых бронированных транспорта, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“», — заявило министерство.