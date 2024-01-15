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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:22

Украинская армия потеряла более 140 военных на Южно-Донецком направлении

15 января 2024, 13:19
Согласно сообщению Министерства обороны России, в течение последних 24 часов украинские военные потеряли более 140 солдат на Южно-Донецком направлении. Кроме того, два бронированных транспортных средства были уничтожены.

Возглавляемая группировка «Восток» при поддержке авиации и артиллерийского огня нанесла удары по противнику, пишет RT.

Поражение было нанесено войскам 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных Сил Украины в районе Новомихайловки в ДНР, как отмечает сводка Минобороны.

«В результате этой операции противник понес потери: более 140 военнослужащих, два боевых бронированных транспорта, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“», — заявило министерство.

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