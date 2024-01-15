ЦБ будет проверять корректность оценки банками стоимости ипотечных залогов

Финансовый регулятор отметил, что взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов может создать определенные риски. Выдача таких кредитов только тем застройщикам, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность и конкуренцию на рынке ипотечного кредитования. Это также может привести к увеличению разрыва цен между первичным и вторичным рынком жилья, поскольку застройщики могут перенести комиссии на покупателей. В результате этого ипотечные заёмщики могут столкнуться с некоторыми рисками, пишет RT.