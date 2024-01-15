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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

ЦБ будет проверять корректность оценки банками стоимости ипотечных залогов

15 января 2024, 14:27
Центробанк России объявил, что будет проводить проверку правильности оценки банками стоимости ипотечных залогов. Такие меры позволят избежать системных рисков.

Финансовый регулятор отметил, что взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов может создать определенные риски. Выдача таких кредитов только тем застройщикам, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность и конкуренцию на рынке ипотечного кредитования. Это также может привести к увеличению разрыва цен между первичным и вторичным рынком жилья, поскольку застройщики могут перенести комиссии на покупателей. В результате этого ипотечные заёмщики могут столкнуться с некоторыми рисками, пишет RT.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, Центробанк намерен проверять правильность оценки банками стоимости ипотечных залогов.

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