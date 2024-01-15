Российские вирусологи: Х — модель возможного вируса, не угроза для человечества

Они выразили свое мнение относительно возможных экономических интересов, стоящих за заявлениями о данной болезни, которая, якобы, может привести к катастрофическим последствиям и быть на десять раз опаснее пандемии COVID-19. Эта тема обсуждается на предстоящем экономическом форуме в Давосе, где ожидается участие спикеров из крупных фармацевтических компаний. Роспотребнадзор предполагает, что эти обсуждения могут быть связаны с инвестиционными вопросами, включая потенциальную выгоду от финансирования проектов по борьбе с этой болезнью, пишет ФедералПресс.