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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Российские вирусологи: Х — модель возможного вируса, не угроза для человечества

15 января 2024, 11:07
Управление Роспотребнадзора опровергло распространенные мифы о болезни X.

Они выразили свое мнение относительно возможных экономических интересов, стоящих за заявлениями о данной болезни, которая, якобы, может привести к катастрофическим последствиям и быть на десять раз опаснее пандемии COVID-19. Эта тема обсуждается на предстоящем экономическом форуме в Давосе, где ожидается участие спикеров из крупных фармацевтических компаний. Роспотребнадзор предполагает, что эти обсуждения могут быть связаны с инвестиционными вопросами, включая потенциальную выгоду от финансирования проектов по борьбе с этой болезнью, пишет ФедералПресс.

Отметим, что российские вирусологи подчеркивают, что болезнь X представляет собой всего лишь модель возможного вируса, а не реальную угрозу для человечества.

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