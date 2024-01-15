Мультфильмы военных и послевоенных лет восстановят для просмотра

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
По информации пресс-службы студии, будут удаляться технические недостатки кадров, возникшие из-за старения пленки. Восстановленные анимационные фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах на специальном показе, пишет RT.
«Фильмы времен Великой Отечественной войны сыграли важную роль в развитии нашей анимации, они существенно повлияли на ее характер и последующее гуманистическое направление. Это видно и в мультфильмах послевоенных лет, среди которых есть много шедевров и лауреатов национальных и международных фестивалей. Ранее, к 75-летию Победы, „Союзмультфильм“ предоставил эти фильмы для бесплатного просмотра в интернете для всех зрителей», — сказал историк анимации Павел Шведов, как сообщает пресс-служба.
На данный момент неизвестно точное количество и названия отобранных для восстановления мультфильмов.