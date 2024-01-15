Мультфильмы военных и послевоенных лет восстановят для просмотра

«Фильмы времен Великой Отечественной войны сыграли важную роль в развитии нашей анимации, они существенно повлияли на ее характер и последующее гуманистическое направление. Это видно и в мультфильмах послевоенных лет, среди которых есть много шедевров и лауреатов национальных и международных фестивалей. Ранее, к 75-летию Победы, „Союзмультфильм“ предоставил эти фильмы для бесплатного просмотра в интернете для всех зрителей», — сказал историк анимации Павел Шведов, как сообщает пресс-служба.