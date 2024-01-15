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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:16

ЛУКОЙЛ постарается до весны завершить ремонт на Нижегородском НПЗ

15 января 2024, 14:10
По информации из источников, специалисты ЛУКОЙЛа планируют восстановить работу установки каталитического крекинга на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе до весны.

Эта установка отвечает за производство высокооктанового бензина. Поломка иностранного оборудования стала причиной остановки работы этой технической установки. На заводе есть еще одна такая установка, которая также перестала функционировать, пишет RT.

ЛУКОЙЛ не подтверждает эти подробности, называя случившееся «инцидентом на технологической установке». Компания обещает удовлетворить потребности внутреннего рынка, сотрудничая с другими участниками отрасли и используя все имеющиеся ресурсы.

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