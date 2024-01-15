Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Он отметил, что дети начальных классов получают горячее питание, а также подчеркнул, что безопасность школ обеспечивается совместно с Росгвардией, пишет RT. Эти данные были представлены министром на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что мэру Сочи Алексею Копайгородскому удалось добиться планомерного снижения дефицита мест в детских образовательных учреждениях за счет активного участия в федеральных и региональных программах строительства, а также в нацпроектах. Начиная с 2019 года в Сочи было возведено девять зданий образовательных организаций, благодаря чему появилось три тысячи новых мест для школьников и около полутысячи — для дошкольников.