Глава Минпросвещения: охрана всех школ в новых регионах России обеспечена

Ранее стало известно, что мэру Сочи Алексею Копайгородскому удалось добиться планомерного снижения дефицита мест в детских образовательных учреждениях за счет активного участия в федеральных и региональных программах строительства, а также в нацпроектах. Начиная с 2019 года в Сочи было возведено девять зданий образовательных организаций, благодаря чему появилось три тысячи новых мест для школьников и около полутысячи — для дошкольников.