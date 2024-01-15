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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Эксперт рассказал о проблемах китайских автомобилей

15 января 2024, 11:17
В свежем обзоре автомобилей, представленном на канале автоэксперта Евгения Соловьева, рассматриваются распространенные проблемы, которые возникают у китайских автомобилей на российском рынке, пишет Pravda.Ru.

Один из основных недостатков связан с покрытием кузова. Эксперт замечает, что во многих случаях оцинковка выполняется больше для красоты, а не для защиты. В результате этого внутренние компоненты конструкции остаются недостаточно защищены.

Также отмечается слабость подвески и несовершенство пружин при высоких нагрузках. Это особенно актуально в холодное время года, когда низкие температуры могут вызывать поломки электронных систем автомобиля.

Важно отметить, что эксперт рассмотрел конкретные проблемы, которые могут возникать у некоторых китайских автомобилей, и это не означает, что все машины из Китая сталкиваются с такими проблемами. Потенциальным покупателям всегда рекомендуется проводить тщательное исследование и консультации перед покупкой автомобиля, чтобы избежать возможных проблем.

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