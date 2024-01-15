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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Эксперт рассказал, как искусственный интеллект может контролировать человека

15 января 2024, 18:20
С развитием искусственного интеллекта возник вопрос о том, насколько сильно новая технология вытеснит человека на рынке труда и какие профессии будут уничтожены. Однако не стоит паниковать, так как с появлением новых профессий исчезнут и другие.

Как рассказал в интервью RuNews24.Ru IT-эксперт Алексей Ермаков, профессии всегда менялись и появлялись в зависимости от потребностей общества. Например, с появлением автомобилей исчезли множество профессий, связанных с управлением лошадей и изготовлением повозок. Также с появлением ИИ появится множество новых профессий, связанных с его использованием.

Уже сейчас есть несколько областей, где ИИ работает вместе с человеком. Например, биоинформатика и дата-журналистика используют ИИ для обработки больших объемов данных, при этом человек управляет им. Также ИИ может контролировать работу и поведение человека, предотвращая аварийные ситуации. Например, в некоторых странах ИИ контролирует нарушения ПДД и выписывает штрафы.

Наиболее интересный вариант — это сотрудничество человека и ИИ, когда обе стороны уважают права и позиции друг друга. В России такой подход соответствует культурным традициям. В Китае, например, судьи консультируются с ИИ перед принятием решений, и если судья отклоняет рекомендацию ИИ, он должен обосновать свое решение. Также ИИ используется при разборе мелких дел в Сингапуре.

Таким образом, развитие искусственного интеллекта не только уничтожит профессии, но и создаст новые возможности для работы с ИИ, где человек и машина будут работать в сотрудничестве.

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