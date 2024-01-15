Эксперт рассказал, как искусственный интеллект может контролировать человека

Наиболее интересный вариант — это сотрудничество человека и ИИ, когда обе стороны уважают права и позиции друг друга. В России такой подход соответствует культурным традициям. В Китае, например, судьи консультируются с ИИ перед принятием решений, и если судья отклоняет рекомендацию ИИ, он должен обосновать свое решение. Также ИИ используется при разборе мелких дел в Сингапуре.