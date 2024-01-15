Эксперт перечислил лучшие сорта ремонтантной клубники

Уход за ремонтантной клубникой, несмотря на его относительную простоту, имеет свои особенности. Один из распространенных недостатков этого вида клубники, о котором часто жалуются дачники, — это менее интенсивный вкус ягоды по сравнению с обычной клубникой. Это может быть связано с длительным выращиванием на одном и том же месте, поэтому регулярная смена места может улучшить качество урожая.