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Эксперт перечислил лучшие сорта ремонтантной клубники

15 января 2024, 11:19
Ремонтантная клубника, которая может приносить урожай в течение большей части года, становится все более популярной среди садоводов. Однако для успешного выращивания этой культуры необходимы специальные знания и навыки, пишет Pravda.Ru.

Чтобы получить максимальное количество ягод, нужно выбирать плодовитые сорта клубники. Некоторыми из таких сортов можно назвать «Ананасную», «Королеву Елизавету» и «Тристар». Однако необходимо помнить о правильном сельскохозяйственном методе.

Уход за ремонтантной клубникой, несмотря на его относительную простоту, имеет свои особенности. Один из распространенных недостатков этого вида клубники, о котором часто жалуются дачники, — это менее интенсивный вкус ягоды по сравнению с обычной клубникой. Это может быть связано с длительным выращиванием на одном и том же месте, поэтому регулярная смена места может улучшить качество урожая.

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