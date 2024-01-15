Эксперт перечислил лучшие сорта ремонтантной клубники

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Чтобы получить максимальное количество ягод, нужно выбирать плодовитые сорта клубники. Некоторыми из таких сортов можно назвать «Ананасную», «Королеву Елизавету» и «Тристар». Однако необходимо помнить о правильном сельскохозяйственном методе.
Уход за ремонтантной клубникой, несмотря на его относительную простоту, имеет свои особенности. Один из распространенных недостатков этого вида клубники, о котором часто жалуются дачники, — это менее интенсивный вкус ягоды по сравнению с обычной клубникой. Это может быть связано с длительным выращиванием на одном и том же месте, поэтому регулярная смена места может улучшить качество урожая.