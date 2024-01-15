Для чего на самом деле предназначен искусственный интеллект — ответ эксперта

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
ИИ создавался в первую очередь для автоматизации рутинных задач, предсказания и поддержки принятия решений. Он будет постоянно развиваться, чтобы предоставлять более точные прогнозы и качественные предложения для принятия решений, пишет RuNews24.ru.
Примером использования ИИ может служить автомобильный навигатор. Он предлагает несколько маршрутов в соответствии с текущей ситуацией. Однако он может использовать устаревшие данные и не учитывать личные предпочтения водителя и другие факторы. Но с каждым годом навигаторы становятся лучше, они учитывают изменения в процессе поездки и используют базы знаний о дорожном движении.
В будущем ИИ должен делать прогнозы точнее и быстрее, автоматизировать рутинные задачи и удовлетворять потребности пользователей. Однако счастье пользователя — сложный вопрос. Например, рекомендательные системы должны учитывать не только личные предпочтения, но и добавлять варианты, которые могут не совпадать с вкусами пользователя. Это добавляет «перчинку» в отношения между человеком и ИИ.