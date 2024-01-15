Для чего на самом деле предназначен искусственный интеллект — ответ эксперта

Примером использования ИИ может служить автомобильный навигатор. Он предлагает несколько маршрутов в соответствии с текущей ситуацией. Однако он может использовать устаревшие данные и не учитывать личные предпочтения водителя и другие факторы. Но с каждым годом навигаторы становятся лучше, они учитывают изменения в процессе поездки и используют базы знаний о дорожном движении.