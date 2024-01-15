Блогер из Казахстана доехал на мопеде до Якутии

Многие пользователи интернета выразили свою тревогу за блогера, опасаясь, что он может замерзнуть и погибнуть от холода. Они подчеркивали, что даже если он доберется до границы Якутии, то в самой республике его ждут суровые морозы, которые мопед может не выдержать. Однако блогеру повезло, так как люди, которых он встречал на своем пути, оказывали ему помощь и теплый прием. Например, во время бурного снежного вихря он провел несколько часов в пункте пропуска, где работали вахтовики, и смог отогреться. А последние 50 километров до Якутска он проехал в компании местных жителей.