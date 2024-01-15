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Блогер из Казахстана доехал на мопеде до Якутии

15 января 2024, 11:11
Молодой путешественник из Казахстана, Евгений Безкоровайный, решил совершить невероятное путешествие на мопеде до Якутии. Он отправился в дорогу 1 декабря, выбрав маршрут через Владивосток и Приамурье.

Во время своего приключения Евгений активно делал записи в социальных сетях, рассказывая о своих впечатлениях и приключениях. В одной из Амурской области у него произошла поломка мопеда, и ему пришлось самому его починить, пишет ФедералПресс.

Многие пользователи интернета выразили свою тревогу за блогера, опасаясь, что он может замерзнуть и погибнуть от холода. Они подчеркивали, что даже если он доберется до границы Якутии, то в самой республике его ждут суровые морозы, которые мопед может не выдержать. Однако блогеру повезло, так как люди, которых он встречал на своем пути, оказывали ему помощь и теплый прием. Например, во время бурного снежного вихря он провел несколько часов в пункте пропуска, где работали вахтовики, и смог отогреться. А последние 50 километров до Якутска он проехал в компании местных жителей.

В итоге, несмотря на некоторые трудности, блогер успешно достиг своей цели и добрался до Якутска. Его уникальное приключение завершилось благополучно.

Столь интересные путешествия не только впечатляют, но и вызывают осознание важности сохранения окружающей среды. В России ведется активная экологическая работа, например, в Норильске уже реализуется серная программа.

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