Аналитики анализируют согласие Польши на возможное размещение немецких войск

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По словам Ерёминой, польские власти стремятся к перевооружению без лишних затрат ресурсов, которые обычно требуются, пишет RT.
«Как можно это сделать? Пригласив контингент с необходимым вооружением… Сейчас разные страны заявляют о готовности к перевооружению и усилению своих вооруженных сил, поэтому это можно рассматривать как попытку переложить проблему на соседей», — пояснила ученая.
В свою очередь, Виктор Литовкин, военный эксперт, отметил, что решение Польши связано с негативными чувствами по отношению к России.
«Пусть поляки радуются, давно немцы не оккупировали их страну. У них уже есть американские войска на их территории… Теперь они приглашают немцев», — заключил эксперт.