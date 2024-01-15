Аналитики анализируют согласие Польши на возможное размещение немецких войск

«Как можно это сделать? Пригласив контингент с необходимым вооружением… Сейчас разные страны заявляют о готовности к перевооружению и усилению своих вооруженных сил, поэтому это можно рассматривать как попытку переложить проблему на соседей», — пояснила ученая.