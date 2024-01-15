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Published Сегодня, 13:11

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Updated Сегодня, 13:14

Аналитики анализируют согласие Польши на возможное размещение немецких войск

15 января 2024, 13:11
Наталья Ерёмина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, и Виктор Литовкин, полковник в отставке и военный эксперт, высказали свое мнение о позиции Польши относительно размещения немецких войск на своей территории в случае усиления восточного фланга НАТО.

По словам Ерёминой, польские власти стремятся к перевооружению без лишних затрат ресурсов, которые обычно требуются, пишет RT.

«Как можно это сделать? Пригласив контингент с необходимым вооружением… Сейчас разные страны заявляют о готовности к перевооружению и усилению своих вооруженных сил, поэтому это можно рассматривать как попытку переложить проблему на соседей», — пояснила ученая.

В свою очередь, Виктор Литовкин, военный эксперт, отметил, что решение Польши связано с негативными чувствами по отношению к России.

«Пусть поляки радуются, давно немцы не оккупировали их страну. У них уже есть американские войска на их территории… Теперь они приглашают немцев», — заключил эксперт.

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