Британская королева Елизавета II умерла во сне

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Согласно записке ее личного секретаря Эдварда Янга, принц Уэльский находился за грибами, давая возможность принцессе Анне и другим членам семьи провести время с ней, пишет RT. Вернувшись в замок, принц узнал о смерти монарха, когда его сотрудник обратился к нему как «Ваше Величество».
Согласно сообщению РИА Новости, газета также отмечает, что Елизавета II скончалась во время сна. Королева скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 97 лет.