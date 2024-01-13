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Британская королева Елизавета II умерла во сне

13 января 2024, 07:10
По информации, опубликованной газетой Daily Mail, бывшая британская королева Елизавета II скончалась во сне.

Согласно записке ее личного секретаря Эдварда Янга, принц Уэльский находился за грибами, давая возможность принцессе Анне и другим членам семьи провести время с ней, пишет RT. Вернувшись в замок, принц узнал о смерти монарха, когда его сотрудник обратился к нему как «Ваше Величество».

Согласно сообщению РИА Новости, газета также отмечает, что Елизавета II скончалась во время сна. Королева скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 97 лет.

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