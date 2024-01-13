Британская королева Елизавета II умерла во сне

Согласно записке ее личного секретаря Эдварда Янга, принц Уэльский находился за грибами, давая возможность принцессе Анне и другим членам семьи провести время с ней, пишет RT. Вернувшись в замок, принц узнал о смерти монарха, когда его сотрудник обратился к нему как «Ваше Величество».