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Ученая Лялина объяснила почему фастфуд вреден для суставов и костей

12 января 2024, 06:09
По мнению Ирины Лялиной, временно исполняющей обязанности декана факультета естественных наук в Госуниверситете просвещения, причиной проблем со суставами и костями является чрезмерное употребление фастфуда.

В основном, такая пища не содержит необходимых элементов, таких как кальций, витамины и микроэлементы, которые способствуют укреплению костей и суставов, пишет ИА RuNews24.ru.

Эксперт отметила, что любовь к фастфуду обычно приводит к набору лишнего веса. Каждый лишний килограмм на теле добавляет дополнительную нагрузку на колени — от 3 до 4 килограмм.

Также следует отметить, что вредными факторами являются вещества, выделяемые патологической жировой тканью. Они проникают в кровь и затем попадают в суставы, нанося им ущерб.

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