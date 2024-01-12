Ученая Лялина объяснила почему фастфуд вреден для суставов и костей

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В основном, такая пища не содержит необходимых элементов, таких как кальций, витамины и микроэлементы, которые способствуют укреплению костей и суставов, пишет ИА RuNews24.ru.
Эксперт отметила, что любовь к фастфуду обычно приводит к набору лишнего веса. Каждый лишний килограмм на теле добавляет дополнительную нагрузку на колени — от 3 до 4 килограмм.
Также следует отметить, что вредными факторами являются вещества, выделяемые патологической жировой тканью. Они проникают в кровь и затем попадают в суставы, нанося им ущерб.