«Покупателей не смогли найти»: выяснилось, что подешевеет в России в 2024 году

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Год 2023 ознаменовался резким подорожанием многих товаров, таких как мясо кур и яйца, одежда, обувь и автомобили. Однако экономист Ольга Тарасова делится с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оптимистичными прогнозами на будущее.
Она отмечает, что уже в начале нового года цены на куриные яйца снизились на 4-5,5%. Это связано с окончанием праздников и увеличением импорта. Пример дефляции после роста.
Тарасова также указывает на возможное снижение цен на недвижимость. Сейчас застройщики используют стратегию «закрытых продаж», чтобы избежать паники среди инвесторов.
Кроме того, она приводит примеры, когда цены на новостройки в Москве на площадках были значительно выше, чем при личных переговорах с разработчиками.
Что касается автомобилей, Тарасова считает, что их цены не будут расти. В 2023 году в России было продано чуть более одного миллиона новых автомобилей, половина из которых — китайские. Более 200 тысяч автомобилей из Китая сейчас находятся на складах и не могут найти покупателей. Это означает, что у нас достаточно автомобилей на шесть месяцев вперед, даже если импорт полностью прекратится.
Именно поэтому китайские автомобили предлагаются со значительными скидками, которые к концу 2023 года достигали 400-500 тысяч рублей. Тарасова уверяет, что и сейчас можно получить такую же скидку. В условиях конкуренции российские производители не станут завышать цены.