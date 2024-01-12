«Покупателей не смогли найти»: выяснилось, что подешевеет в России в 2024 году

Что касается автомобилей, Тарасова считает, что их цены не будут расти. В 2023 году в России было продано чуть более одного миллиона новых автомобилей, половина из которых — китайские. Более 200 тысяч автомобилей из Китая сейчас находятся на складах и не могут найти покупателей. Это означает, что у нас достаточно автомобилей на шесть месяцев вперед, даже если импорт полностью прекратится.