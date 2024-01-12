Маленькую дочь Хюррем из «Великолепного века» захейтили за «Машу и Медведя»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Маленькая дочь Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», отметила свой день рождения в стиле мультфильма «Маша и Медведь». Такая необычная идея вызвала разные реакции у публики, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые украинцы оставили агрессивные комментарии в адрес актрисы. Они были недовольны тем, что российский мультфильм был пропагандирован и что дочь Мерьем наслаждается им.
В то же время, российские фанаты поддержали звезду и ее дочку. Они написали, что это всего лишь детский праздник и непонятно, почему кто-то мог негативно отнестись к этому.
Пользовали также выразили надежду, что Узерли сама заметит обидные комментарии и после такого события ее отношение к Украине изменится, если уже этого не произошло.