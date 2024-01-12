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Маленькую дочь Хюррем из «Великолепного века» захейтили за «Машу и Медведя»

Маленькую дочь Хюррем из «Великолепного века» захейтили за «Машу и Медведя»

12 января 2024, 12:35
Фото: 1MI
Актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем в сериале «Великолепный век», вызвала раздражение украинских пользователей соцсетей, организовав день рождения своей дочери в стиле российского мультфильма «Маша и Медведь», что вызвало обвинения в пропаганде российской культуры.

Маленькая дочь Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», отметила свой день рождения в стиле мультфильма «Маша и Медведь». Такая необычная идея вызвала разные реакции у публики, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Некоторые украинцы оставили агрессивные комментарии в адрес актрисы. Они были недовольны тем, что российский мультфильм был пропагандирован и что дочь Мерьем наслаждается им.

В то же время, российские фанаты поддержали звезду и ее дочку. Они написали, что это всего лишь детский праздник и непонятно, почему кто-то мог негативно отнестись к этому.

Пользовали также выразили надежду, что Узерли сама заметит обидные комментарии и после такого события ее отношение к Украине изменится, если уже этого не произошло.

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