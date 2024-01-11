Задолженность россиян по микрозаймам достигает 348 млрд рублей

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что при высоких процентных ставках в банках, люди могут искать альтернативные варианты финансирования. Он предполагает, что условия по микрозаймам могут быть выгоднее, чем кредитование в банках. В последнее время требования к заёмщикам со стороны банков усилились, поэтому россияне обращаются к микрофинансовым организациям. Они могут смотреть и на другие факторы, но для этого нужна более подробная информация.