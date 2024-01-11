Задолженность россиян по микрозаймам достигает 348 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По данным экспертов из «МиР», в прошлом году общий объем микрозаймов, которые взяли жители России, вырос на 18%. В денежном выражении, сумма задолженности россиян по этим микрозаймам составляет 348,1 миллиарда рублей, пишет runews24.ru.
За первые девять месяцев 2023 года количество клиентов микрофинансовых организаций увеличилось на 2,7 миллиона человек. Эксперты полагают, что это связано с тем, что требования к платежеспособности заёмщика в этих организациях менее строгие, чем в банках.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что при высоких процентных ставках в банках, люди могут искать альтернативные варианты финансирования. Он предполагает, что условия по микрозаймам могут быть выгоднее, чем кредитование в банках. В последнее время требования к заёмщикам со стороны банков усилились, поэтому россияне обращаются к микрофинансовым организациям. Они могут смотреть и на другие факторы, но для этого нужна более подробная информация.
Климанов отмечает, что уровень финансовой грамотности россиян значительно вырос, но потребность в дополнительных финансовых ресурсах все равно есть. Люди считают, что предложения на рынке более доступны для них. Конечно, работа в микрофинансовых организациях сопряжена с большими рисками, но люди, не способные доказать свою платежеспособность или не имеющие возможность обратиться за большими финансовыми инструментами, обращаются туда.