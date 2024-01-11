Вице-губернатор Подмосковья поддержал национализацию инфраструктуры теплоснабжения

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
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Updated Сегодня, 17:36
Он отметил, что инвесторы не всегда выполняют свои обязательства перед населением, поэтому предлагает поручить эту задачу крупным госкомпаниям.
Хромушин привел пример ситуации в Климовске, где произошла авария на котельной завода, приведшая к отключению теплоснабжения более 170 домов. Он считает, что этого можно было избежать, если бы работала задвижка, которая должна была отсечь опасную территорию от города. Однако она не функционировала из-за некомпетентного управления средствами предприятия.
По словам Хромушина, правоохранительные органы уже занимаются расследованием о том, как завод в Климовске перешел в частную собственность.
Сегодня многие главы городов и регионов стремятся к продуктивному диалогу с бизнесом и жителями. Например, мэр Сочи Алексей Копайгородский звонит по телефону простым горожанам, чтобы узнать об их проблемах.