Вице-губернатор Подмосковья поддержал национализацию инфраструктуры теплоснабжения

Хромушин привел пример ситуации в Климовске, где произошла авария на котельной завода, приведшая к отключению теплоснабжения более 170 домов. Он считает, что этого можно было избежать, если бы работала задвижка, которая должна была отсечь опасную территорию от города. Однако она не функционировала из-за некомпетентного управления средствами предприятия.