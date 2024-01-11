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Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Вице-губернатор Подмосковья поддержал национализацию инфраструктуры теплоснабжения

11 января 2024, 17:29
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин высказал свою поддержку идеи государственной собственности над инфраструктурой теплоснабжения.

Он отметил, что инвесторы не всегда выполняют свои обязательства перед населением, поэтому предлагает поручить эту задачу крупным госкомпаниям.

Хромушин привел пример ситуации в Климовске, где произошла авария на котельной завода, приведшая к отключению теплоснабжения более 170 домов. Он считает, что этого можно было избежать, если бы работала задвижка, которая должна была отсечь опасную территорию от города. Однако она не функционировала из-за некомпетентного управления средствами предприятия.

По словам Хромушина, правоохранительные органы уже занимаются расследованием о том, как завод в Климовске перешел в частную собственность.

Сегодня многие главы городов и регионов стремятся к продуктивному диалогу с бизнесом и жителями. Например, мэр Сочи Алексей Копайгородский звонит по телефону простым горожанам, чтобы узнать об их проблемах.

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