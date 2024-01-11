В Урале небывалые снегопады и метели

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Даже Тюмень, которая славится своими хорошими дорогами, не избежала этой проблемы. Анна Климентова, руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог, объяснила, от чего зависит качество дорог и как его можно повысить, пишет ФедералПресс.
Существует пять основных факторов, которые влияют на качество дорог: технология и качество укладки асфальта, климатические и геологические условия, количество автомобилей в городе, применяемые зимой материалы для борьбы с гололедом, а также наличие подходящей дорожной техники и персонала.
Проблема грязи зимой актуальна не только для Тюмени, но и для других городов Урала, таких как Екатеринбург, Уфа и Пермь. Это объясняется тем, что уральские города расположены на болотистых местах. Даже при изучении архивных материалов видно, что эта проблема существует с момента основания городов. Но с этим можно бороться. Например, можно укреплять обочины газонов, использовать георешетки для покрытия открытой земли, обеспечить правильный водоотвод, а также регулировать парковку и другие факторы.
Зимой также актуальны и проблемы экологии. Например, основное вещество, которое накапливается в атмосфере Норильска и загрязняет экологию — диоксид серы. Для борьбы с этой проблемой в городе действует «Серная программа».