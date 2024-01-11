В Урале небывалые снегопады и метели

Проблема грязи зимой актуальна не только для Тюмени, но и для других городов Урала, таких как Екатеринбург, Уфа и Пермь. Это объясняется тем, что уральские города расположены на болотистых местах. Даже при изучении архивных материалов видно, что эта проблема существует с момента основания городов. Но с этим можно бороться. Например, можно укреплять обочины газонов, использовать георешетки для покрытия открытой земли, обеспечить правильный водоотвод, а также регулировать парковку и другие факторы.