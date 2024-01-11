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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

В Урале небывалые снегопады и метели

11 января 2024, 18:29
Во время новогодних выходных на Урале произошли сильные снегопады и метели, что привело к непривычным условиям для горожан. Люди активно делились в социальных сетях фотографиями и видео заснеженных улиц и дворов. Однако, после оттепели, улицы превратились в грязное болото.

Даже Тюмень, которая славится своими хорошими дорогами, не избежала этой проблемы. Анна Климентова, руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог, объяснила, от чего зависит качество дорог и как его можно повысить, пишет ФедералПресс.

Существует пять основных факторов, которые влияют на качество дорог: технология и качество укладки асфальта, климатические и геологические условия, количество автомобилей в городе, применяемые зимой материалы для борьбы с гололедом, а также наличие подходящей дорожной техники и персонала.

Проблема грязи зимой актуальна не только для Тюмени, но и для других городов Урала, таких как Екатеринбург, Уфа и Пермь. Это объясняется тем, что уральские города расположены на болотистых местах. Даже при изучении архивных материалов видно, что эта проблема существует с момента основания городов. Но с этим можно бороться. Например, можно укреплять обочины газонов, использовать георешетки для покрытия открытой земли, обеспечить правильный водоотвод, а также регулировать парковку и другие факторы.

Зимой также актуальны и проблемы экологии. Например, основное вещество, которое накапливается в атмосфере Норильска и загрязняет экологию — диоксид серы. Для борьбы с этой проблемой в городе действует «Серная программа».

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