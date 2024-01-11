В Краснодаре произошли отключения отопления

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Она отметила, что необходимо избегать использования поврежденных печей и самодельных нагревательных устройств. Также не рекомендуется оставлять без присмотра печи и нагревательные приборы, а также поручать эту задачу детям. Важно помнить, что сушить вещи на обогревателях запрещено, а около них не должно быть горючих материалов. Если возникает чрезвычайная ситуация, необходимо немедленно звонить по номеру 112, пишет ФедералПресс.
Тем временем, в Краснодаре продолжаются проблемы с отоплением в микрорайонах Московский и Восточно-Кругликовский уже второй день. Чтобы устранить неполадки, 11 января было принято решение установить новый насос и запустить еще один котел. Ожидается, что ситуация улучшится к вечеру.
А вот в Сочи мэр Копайгородский объявил об акценте на решении проблем простых горожан. Более половины всех расходов бюджета города имеют социальную направленность.