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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

В Краснодаре произошли отключения отопления

11 января 2024, 18:20
В Краснодаре внезапно стало холодно, и отопление было отключено. Представитель пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю, Дарья Диюнова, предупредила, что опасно самостоятельно обогреваться.

Она отметила, что необходимо избегать использования поврежденных печей и самодельных нагревательных устройств. Также не рекомендуется оставлять без присмотра печи и нагревательные приборы, а также поручать эту задачу детям. Важно помнить, что сушить вещи на обогревателях запрещено, а около них не должно быть горючих материалов. Если возникает чрезвычайная ситуация, необходимо немедленно звонить по номеру 112, пишет ФедералПресс.

Тем временем, в Краснодаре продолжаются проблемы с отоплением в микрорайонах Московский и Восточно-Кругликовский уже второй день. Чтобы устранить неполадки, 11 января было принято решение установить новый насос и запустить еще один котел. Ожидается, что ситуация улучшится к вечеру.

А вот в Сочи мэр Копайгородский объявил об акценте на решении проблем простых горожан. Более половины всех расходов бюджета города имеют социальную направленность.

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