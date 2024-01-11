В Краснодаре произошли отключения отопления

Она отметила, что необходимо избегать использования поврежденных печей и самодельных нагревательных устройств. Также не рекомендуется оставлять без присмотра печи и нагревательные приборы, а также поручать эту задачу детям. Важно помнить, что сушить вещи на обогревателях запрещено, а около них не должно быть горючих материалов. Если возникает чрезвычайная ситуация, необходимо немедленно звонить по номеру 112, пишет ФедералПресс.