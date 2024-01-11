В Краснодаре планируют закупить снегоуборочную технику к концу зимы

Власти города Краснодар приняли решение о приобретении специальной техники для очистки снега. Цена контракта составляет 27,9 миллиона рублей. Заявки на участие в закупке можно подать до 15 января. Получить новую технику они планируют только к концу зимы.