В Краснодаре планируют закупить снегоуборочную технику к концу зимы

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Представители администрации объяснили, что такая задержка связана с особенностями климата в регионе. Снегопады в Краснодаре — редкое явление, поэтому власти решили обеспечить комфортные условия для жителей. Однако некоторые жители задаются вопросом о необходимости такой покупки, учитывая маловероятность снегопадов, пишет ФедералПресс.
Также стоит отметить, что и в другом городе региона, Сочи, власти занимаются улучшением городской инфраструктуры. Мэр Алексей Копайгородский уже получил третье место в национальном рейтинге российских мэров.