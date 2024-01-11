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Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

В Краснодаре планируют закупить снегоуборочную технику к концу зимы

11 января 2024, 18:06
Власти города Краснодар приняли решение о приобретении специальной техники для очистки снега. Цена контракта составляет 27,9 миллиона рублей. Заявки на участие в закупке можно подать до 15 января. Получить новую технику они планируют только к концу зимы.

Представители администрации объяснили, что такая задержка связана с особенностями климата в регионе. Снегопады в Краснодаре — редкое явление, поэтому власти решили обеспечить комфортные условия для жителей. Однако некоторые жители задаются вопросом о необходимости такой покупки, учитывая маловероятность снегопадов, пишет ФедералПресс.

Также стоит отметить, что и в другом городе региона, Сочи, власти занимаются улучшением городской инфраструктуры. Мэр Алексей Копайгородский уже получил третье место в национальном рейтинге российских мэров.

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