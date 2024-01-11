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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Турция хочет добиться мира в конфликте России и Украины

11 января 2024, 17:59
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовывают дату новой встречи. Турецкие СМИ сообщают, что в ходе этой встречи Эрдоган может предложить возобновить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации в Украине.

Энгин Озер, аналитик, уже заявил о соответствующем намерении турецкого лидера.

По словам Аполлинарии Аврутиной, директора Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ, Турция выступает в роли посредника-примирителя в этом конфликте. В интервью изданию RuNews24.Ru она подчеркивает, что посредничество Турции нацелено на решение экономических проблем и укрепление ее региональной и роли серьезного посредника.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, отмечает, что согласование даты встречи происходит по дипломатическим каналам.

Важно отметить, что у Турции также есть свои интересы в этом конфликте. Она стремится к мировому лидерству и хочет показать свою способность помирить гиганта, каким является Россия, и Украину. Активные действия Турции на международной арене призваны укрепить вес турецкой власти в глазах ее граждан, считает Аврутина.

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