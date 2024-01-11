Турция хочет добиться мира в конфликте России и Украины

Важно отметить, что у Турции также есть свои интересы в этом конфликте. Она стремится к мировому лидерству и хочет показать свою способность помирить гиганта, каким является Россия, и Украину. Активные действия Турции на международной арене призваны укрепить вес турецкой власти в глазах ее граждан, считает Аврутина.