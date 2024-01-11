Турция хочет добиться мира в конфликте России и Украины

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Энгин Озер, аналитик, уже заявил о соответствующем намерении турецкого лидера.
По словам Аполлинарии Аврутиной, директора Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ, Турция выступает в роли посредника-примирителя в этом конфликте. В интервью изданию RuNews24.Ru она подчеркивает, что посредничество Турции нацелено на решение экономических проблем и укрепление ее региональной и роли серьезного посредника.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, отмечает, что согласование даты встречи происходит по дипломатическим каналам.
Важно отметить, что у Турции также есть свои интересы в этом конфликте. Она стремится к мировому лидерству и хочет показать свою способность помирить гиганта, каким является Россия, и Украину. Активные действия Турции на международной арене призваны укрепить вес турецкой власти в глазах ее граждан, считает Аврутина.