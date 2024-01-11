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Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Облили краской икону с изображением Сталина и Матроны Московской в Грузии

11 января 2024, 18:13
В Грузии произошел инцидент с иконой, на которой изображены Матрона Московская и Иосиф Сталин. Один из жителей Тбилиси опубликовал видео, на котором видны следы синей краски на полотне.

Наличие таких икон в соборе вызвало негодование гражданских активистов, которые требовали удаления икон с изображением святой и генералиссимуса СССР. Представители церкви заявили, что полотно не является «иконой Сталина», а просто «иконой с его изображением», пишет ФедералПресс.

В то же время ультраправая партия «Альт-инфо» обвинила активистку, выложившую видео, в осквернении иконы и даже провела акцию возле ее дома, требуя привлечь ее к ответственности.

Активистка в ответ заявила, что Сталин убил ее родственников и поэтому не может быть никаким героем. Она поделилась своим мнением в интервью Politico.

Пока нет информации о лицах, совершивших этот акт. Стоит отметить, что иконическое изображение было написано в 2008 году и подарено кафедральному собору политической группой, которая выступает за улучшение отношений между Россией и Грузией.

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