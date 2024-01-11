Облили краской икону с изображением Сталина и Матроны Московской в Грузии

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Наличие таких икон в соборе вызвало негодование гражданских активистов, которые требовали удаления икон с изображением святой и генералиссимуса СССР. Представители церкви заявили, что полотно не является «иконой Сталина», а просто «иконой с его изображением», пишет ФедералПресс.
В то же время ультраправая партия «Альт-инфо» обвинила активистку, выложившую видео, в осквернении иконы и даже провела акцию возле ее дома, требуя привлечь ее к ответственности.
Активистка в ответ заявила, что Сталин убил ее родственников и поэтому не может быть никаким героем. Она поделилась своим мнением в интервью Politico.
Пока нет информации о лицах, совершивших этот акт. Стоит отметить, что иконическое изображение было написано в 2008 году и подарено кафедральному собору политической группой, которая выступает за улучшение отношений между Россией и Грузией.