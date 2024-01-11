Минфин России продаст валюту и золото на 69,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Причиной такой продажи стали фактически полученные нефтегазовые доходы за декабрь 2023 года, которые оказались на 199,9 млрд рублей ниже прогноза. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве относительно акциза на нефтяное сырье, предназначенное для переработки, а также отклонениями физических объемов от прогнозируемых значений, пишет RT.
Ожидается, что в январе 2024 года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета составят 130,8 млрд рублей. Всего будет направлено на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей.
Согласно бюджетному правилу, Министерство финансов направляет дополнительные доходы от экспорта нефти и газа в Фонд национального благосостояния.