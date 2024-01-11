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Минфин России продаст валюту и золото на 69,1 млрд рублей

11 января 2024, 17:49
Согласно сообщению Министерства финансов России, с 15 января по 6 февраля 2024 года будет проведена продажа иностранной валюты и золота на сумму 69,1 млрд рублей. Продажи будут осуществляться ежедневно на объеме 4,1 млрд рублей.

Причиной такой продажи стали фактически полученные нефтегазовые доходы за декабрь 2023 года, которые оказались на 199,9 млрд рублей ниже прогноза. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве относительно акциза на нефтяное сырье, предназначенное для переработки, а также отклонениями физических объемов от прогнозируемых значений, пишет RT.

Ожидается, что в январе 2024 года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета составят 130,8 млрд рублей. Всего будет направлено на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей.

Согласно бюджетному правилу, Министерство финансов направляет дополнительные доходы от экспорта нефти и газа в Фонд национального благосостояния.

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