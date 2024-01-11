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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Абрамченко назвала человеческий фактор главной причиной лесных пожаров в России

11 января 2024, 18:05
Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что главной причиной лесных пожаров в нашей стране по-прежнему является человеческий фактор.

Она отметила, что погодные условия, вроде сухих гроз, всего лишь незначительно влияют на количество пожаров в лесах летом. Однако весной, по словам Абрамченко, человеческая деятельность является источником 100% случаев возгораний, пишет RT.

Заместитель председателя правительства также отметила, что благодаря цифровизации и использованию беспилотников стало возможным быстрее обнаруживать очаги пожаров. Кроме того, изменения в законодательстве, которые позволили непосредственно работать с Авиалесоохраной без сложных процедур государственных контрактов, имели положительное влияние.

«Мы направляем региональные и федеральные команды на тушение пожаров в первые сутки», — добавила она.

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