Абрамченко назвала человеческий фактор главной причиной лесных пожаров в России

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Она отметила, что погодные условия, вроде сухих гроз, всего лишь незначительно влияют на количество пожаров в лесах летом. Однако весной, по словам Абрамченко, человеческая деятельность является источником 100% случаев возгораний, пишет RT.
Заместитель председателя правительства также отметила, что благодаря цифровизации и использованию беспилотников стало возможным быстрее обнаруживать очаги пожаров. Кроме того, изменения в законодательстве, которые позволили непосредственно работать с Авиалесоохраной без сложных процедур государственных контрактов, имели положительное влияние.
«Мы направляем региональные и федеральные команды на тушение пожаров в первые сутки», — добавила она.