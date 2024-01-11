Абрамченко назвала человеческий фактор главной причиной лесных пожаров в России

Заместитель председателя правительства также отметила, что благодаря цифровизации и использованию беспилотников стало возможным быстрее обнаруживать очаги пожаров. Кроме того, изменения в законодательстве, которые позволили непосредственно работать с Авиалесоохраной без сложных процедур государственных контрактов, имели положительное влияние.